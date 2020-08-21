حكم صيام أول يوم من شهر محرم وهل له فضل خاص؟.. عالم أزهري يجيب

وأوضح أن من صامَ أول المحرم على هذا الوجه وعملًا بهذه العمومات فهذا فعلٌ حسن، وأما اعتقاد أن له فضلًا يخصه فلا نعلمُ ما يدلُ على ذلك.

حكم الصيام في شهر محرم

فيما أكد الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الرواية المنتشرة بأن صيام أول يوم محرم كفارة لذنوب 50 سنة مكذوبة ولم تثبت عن الرسول -صلى الله عليه وسلم.



