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اقتصاد

الذهب يواصل التراجع.. عيار 21 يفقد 12 جنيها جديدة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:23 م
صدى البلد
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محمد صبيح
تراجع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم، الخميس، بمحلات الصاغة، بنحو 12 جنيها للجرام الواحد.. وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا مساء اليوم نحو 848 جنيها.




ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة إلى نحو 969 جنيها.


وسجل سعر الجرام من عيار 18 نحو 737 جنيها .


وبلغ سعر الجرام عيار 14 الأدنى فئة نحو 565 جنيها.


ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6784 جنيها.


وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، خصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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