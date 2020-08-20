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فن

أحمد داود يحتفل بالعام الهجري الجديد.. شاهد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:17 م
احمد داود
احمد داود
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مصطفى كرم
احتفل الفنان احمد داود بحلول العام الهجري الجديد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب احمد داود عبر حسابه قائلا: "كل سنة واحنا كلنا طيبين.. سنة هجرية مباركة علينا جميعا.. اللهم ما صلي علي سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا".


يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد داود هو فيلم "ولاد رزق 2" وهو يعد نجاحا كبيرا، وقد شارك في بطولة الفيلم كل من أحمد عز وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وخالد الصاوي، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

وشاركت علا رشدي مؤخرا في بطولة مسلسل ب "100 وش"  نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، ، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.
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