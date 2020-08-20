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ديني

بعد تكريمه من ماليزيا.. تعرف على أبرز محطات الإمام الأكبر شيخ الأزهر.. فيديو

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:55 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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محمد شحتة
نشر مجلس حكماء المسلمين، فيديو لأبرز محطات الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

وعلق مجلس حكماء المسلمين على الفيديو،: بعد منحه جائزة الشخصية الإسلامية الأولى لعام 2020، تعرف على أبرز محطات مسيرة فضيلة الإمام الأكبر.

ولد الإمام الطيب، عام 1946م، لأسرة عرفت بالتدين في جنوب مصر، وألحقه والده بالتعليم الأزهري فأظهر نبوغا وتفوقا.

وحصل شيخ الأزهر، على الدكتوراة في العقيدة والفلسفة وعين أستاذا بجامعة الأزهر، وابتعث إلى جامعة باريس وأتقن الفرنسية وشغل عدة مناصب بكليات جامعة الأزهر.

وفي مارس 2002 عين مفتيا للجمهورية، ثم رئيسا لجامعة الأزهر في 2003، إلى أن تولى مشيخة الأزهر في 2010.

اهتم شيخ الأزهر بتعزيز التماسك في المجتمع المصري فأسس بيت العائلة لوأد محاولات الفتنة وترأس مجلس حكماء المسلمين وقام بالعديد من الجولات إلى مختلف دول العالم.

وأرسل شيخ الأزهر قوافل السلام إلى دول العالم، وترأس جلسات الحوار بين حكماء الشرق والغرب، ووقع على وثيقة الإخوة الإنسانية مع بابا الفاتيكان.

وفي عام 2020، منحت دولة ماليزيا، شيخ الأزهر، جائزة الشخصية الإسلامية الأكثر تأثيرا في العالم لعام 2020.

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