شوبير يمازح إكرامي: "أنا مدخلش فيا ولا جول من الزمالك".. فيديو

داعب إكرامي الشحات حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق رفيقه أحمد شوبير على الهواء بعد اذاعة الأخير أهداف الزمالك في مرمى إكرامي وثابت البطل.





وقال إكرامي لشوبير في مداخلة هاتفية عبر برنامج ملعب اون المذاع عبر فضائية اون تايم سبورت، إنه لماذا يعرض جميع الأهداف للزمالك في مرماه ومرمى ثابت البطل ولا يوجد هدف واحد في مرمى شوبير.





وأضاف إكرامي مداعباََ شوبير: "ايه هو الزمالك مجابش أهداف غير فيا انا وثابت ولا ايه".





ورد شوبير ضاحكاََ قائلاََ: "يا كابتن إكرامي ده حكم على المخرجين شوبير مدخلش فيه أهداف من الزمالك، ولم تهتز شباكه في أي مباريات بين الأهلي والزمالك".



