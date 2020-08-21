احتجاجات ببيلاروسيا ضد القمع العنيف للمظاهرات من قبل لوكاشينكو..فيديو

وذلك بعد تمديد حكمه المستمر منذ 26 سنة من خلال تصويت في 9 من الشهر الحالي، اعتبرته المعارضة مزورا.





وقد اصطفت النساء في العاصمة تحملن الزهور احتجاجا على القمع العنيف للمظاهرات.





ورفض لوكاشينكو كذلك انتقادات الاتحاد الأوروبي، الذي لم يعترف بالنتائج الرسمية للانتخابات، وأعرب عن تضامنه مع المحتجين، وقال الاتحاد إنه بصدد إعداد عقوبات ضد مسؤولين في بيلاروسيا، يقفون وراء عمل الشرطة الوحشي بعد الانتخابات.

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها نزول المتظاهرون إلى شوارع العاصمة البيلاروسية مينسك ومدن أخرى، مواصلين الضغط على زعيم بلادهم ألكسندر لوكاشينكو من أجل التنحي،