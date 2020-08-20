جمارك مطار القاهرة تضبط 163 ألف دولار مهربة من الشارقة مع راكب مصري

ضبطت جمارك الإدارة الاولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي ، برئاسة محمد لطفي مدير الإدارة محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.





ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة العربية للطيران القادمة من الشارقة اشتبه أحمد الجمل مأمور اللجنة المعين علي الخط الأخضر فى الراكب المصري ر. ك. ن القادم من الشارقة ، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة محمد حسن مأمور الجمرك فتم تأكيد الاشتباه .









وبالعرض على محمد لطفي مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من محمد حسن مأمور جمرك تفتيش الركاب تحت إشراف رفعت صدقي مشرف الصالة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 163 ألف دولار امريكي مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه .







