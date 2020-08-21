رقم قياسي.. فرنسا تسجل 4711 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل معدل قياسي جديد في إصابات فيروس كورونا بعد فترة الإغلاق والحجر الصحي.









ووفقًا لوكالة "رويترز"، سجلت الوزارة 4711 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.









وشهدت فرنسا في فترة العزل العام ذروة في انتشار الوباء بلغت 7578 إصابة يومية في 31 مارس. لكن ومنذ ذلك الحين، شهدت البلاد بضعة أيام قلت فيه أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس حيث كانت تتجاوز حاجز 4500 إصابة.







