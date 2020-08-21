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أخبار العالم

رقم قياسي.. فرنسا تسجل 4711 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:08 ص
فرنسا تسجل 4711 إصابة
فرنسا تسجل 4711 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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رويترز
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل معدل قياسي جديد في إصابات فيروس كورونا بعد فترة الإغلاق والحجر الصحي.


ووفقًا لوكالة "رويترز"، سجلت الوزارة 4711 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.


وشهدت فرنسا في فترة العزل العام ذروة في انتشار الوباء بلغت 7578 إصابة يومية في 31 مارس. لكن ومنذ ذلك الحين، شهدت البلاد بضعة أيام قلت فيه أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس حيث كانت تتجاوز حاجز 4500 إصابة.


وارتفع معدل العدوى خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن عدد المصابين في المستشفيات كان مستقرا نسبيا، كما أن الوفيات اليومية الجديدة كانت أعدادها مستقرة في خانة العشرات المنخفضة، وسجلت 12 وفاة جديدة اليوم الخميس.
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