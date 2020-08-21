الأهلي يتجه للتعاقد مع أسامة جلال بعد إصابة متولي .. والتراجع في صفقة طاهر محمد

كشف إسلام صادق مًقدم برنامج البريمو على قناة Ten أن إدارة الأهلي تتجه للتعاقد مع أسامة جلال لاعب إنبي بعد إصابة محمود متولي بالرباط الصليبي وغيابه فترة طويلة عن الملاعب.

وتابع صادق أن كانت هناك مفاوضات من قبل للتعاقد مع اللاعب وتوقفت المفاوضات لرغبة فايلر ، لكن بعد تأكد غياب متولي فترة طويلة كانت وراء استعجال الأهلي للتعاقد مع اللاعب لتدعيم خط الدفاع.

وأردف صادق أن هناك اتجاها في إدارة الأهلي بالتراجع عن صفقة طاهر محمد طاهر بعد علمهم بمدى صعوبة الإصابة التي تعرض لها اللاعب.





وتابع صادق أن طاهر محمد طاهر لديه إصابة ويخشى مسئولو الأهلي من عدم تألق اللاعب بسبب الإصابة وهناك اتجاه للتراجع عن الصفقة ، مشيرًا إلى أن الاتجاه الآخر خروج اللاعب للإعارة خلال الموسم القادم حتى يستعيد مستواه .