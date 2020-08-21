دوا ليبا تحقق 200 مليون مشاهدة ب break my heart

حققت النجمة العالمية دوا ليبا 203 مليون مشاهدة بكليب أغنيتها break my heart بعد مرور أكثر من شهرين على طرحها بموقع يوتيوب.





أغنية Break my heart من ألبوم دوا ليبا الجديد Future Nostalgia الذي قدمت موعد طرحه ليكون في أواخر شهر مارس بدلا من أبريل بعد تسريبه عبر الإنترنت.





وتصدر ألبوم Future Nostalgia قائمة آي تيونز ولائحة الـ بيل بليبورد، كما أصبحت دوا لبيا تريند بالتزامن مع طرح ألبومها الجديد.

ويضم الألبوم 11 اغنية منها don't start now, cool , physical , levitating, pretty Please, halluncinate, love again , good in bed , boys will be boys.I



