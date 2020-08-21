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بين الناس

تعرف على أسعار الخضار والفاكهة واللحوم بالأسواق.. فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:24 ص
صدى البلد
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رنا أشرف- أبانوب نبيل
يقدم موقع "صدى البلد" خدمة أسعار أهم المواد الغذائية والتغيرات التي تطرأ عليها يوميا، و تشهد الاسواق المصرية ركودا فى حركة البيع والشراء على الرغم من انخفاض الأسعار.

بالنسبه للطيور : الفراخ البيضا ٢٥جنيها و البلدى ٣٥ جنيها و البط ٤٥ جنيها الحمام ٥٠ جنيها الارانب ٥٠ جنيها و البانيه ٦٠ جنيها.


و الخضروات : الطماطم ب ٥ جنيهات والخيار ١٠ جنيهات والجزر ١٠ جنيهات والفلفل الرومى ٦ جنيهات والباذنجان ب ٦ جنيهات والكوسة ٨ جنيهات و بطاطس ٦ جنيهات والباذنجان الرومى ٥ جنيهات و فلفل الألوان ١٥ جنيها والبنجر ١٠ جنيهات والبصل ٥ جنيهات والليمون ١٥ جنيها فلفل حامى ٨ جنيهات و بصل احمر ٣ جنيهات و الكرنب ١٥ جنيها و كرنب السلطة ١٠ جنيهات والبطاطا ٧ جنيهات.

وبالنسبة للفاكهة: عنب بناتى احمر و اصفر ١٥ جنيها والجوافة ١٥ جنيها و التفاح المصرى ٢٠ جنيها و التفاح المستورد ٣٠ جنيها و البطيخ الكيلو ب ٧ جنيهات و التين ب ١٥ جنيها و الكمثرى ١٥ جنيها و المانجو تتراوح اسعارها من ١٥ الى ٣٠ جنيها 

بالنسبة للأسماك : البلطى من ٣٠ إلى ٣٥ جنيها والبورى وصل سعره الى ٨٠ جنيها و الجمبرى يبدأ سعره من ١٦٠ و يصل الى ٥٠٠ جنيها و الكابوريا الذكر ١٠٠ جنيها و الكابوريا الانثى ١٢٠ جنيها و السبيط ١٦٠ جنيها الثعابين ١٧٠ جنيها و الدينيس ١٧٠ جنيها وقشر البياض ١٠٠ جنيها و مكريل ٣٥ جنيها و مكرونه ٧٠ جنيها.
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