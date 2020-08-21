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من بينها الوضوء قبل دخول المسجد.. الأوقاف تعلن إجراءات عودة صلاة الجمعة بالمساجد .. فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:07 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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شيرين عادل
قال الدكتور أيمن أبو عمر ، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة ،إن قرار عودة صلاة الجمعة فى المساجد يعتبر انفراجة أثلجت الصدور وشفت القلوب.

وأوضح  وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير، أن إجراءات عودة صلاة الجمعة فى المساجد تتشابه مع نفس الخطوات الاحترازية لتأدية الصلوات الخمس فى المساجد الخاصة ب التباعد الإجتماعى  مع تحديد كل مسجد العلامات التى تفصل بين كل مصلى  مع  الإلتزام ب جلب سجادة الصلاة من المنزل ،والحرص على الوضوء قبل دخول المسجد  مع استمرار غلق دورات المياه بالمساجد .

وأشار إلى أن الوزارة لديها ثقة كبرة فى وعى الشعب المصرى خاصة وأن العودة الجزئية الماضية لعودة الصلوات الخمس أثمرت عن نتائج إيجابية للشعب المصرى .

وأكد  أن غرفة العمليات بوزارة الأوقاف رصدت نتئج إيجابية من أئمة المساجد التى قامت بتوفير سجاد الصلاة ، الكمامات الطبية  فى حين عدم توافرها مع المصلين  .
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