من بينها الوضوء قبل دخول المسجد.. الأوقاف تعلن إجراءات عودة صلاة الجمعة بالمساجد .. فيديو

قال الدكتور أيمن أبو عمر ، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة ،إن قرار عودة صلاة الجمعة فى المساجد يعتبر انفراجة أثلجت الصدور وشفت القلوب.





وأوضح وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير، أن إجراءات عودة صلاة الجمعة فى المساجد تتشابه مع نفس الخطوات الاحترازية لتأدية الصلوات الخمس فى المساجد الخاصة ب التباعد الإجتماعى مع تحديد كل مسجد العلامات التى تفصل بين كل مصلى مع الإلتزام ب جلب سجادة الصلاة من المنزل ،والحرص على الوضوء قبل دخول المسجد مع استمرار غلق دورات المياه بالمساجد .





وأشار إلى أن الوزارة لديها ثقة كبرة فى وعى الشعب المصرى خاصة وأن العودة الجزئية الماضية لعودة الصلوات الخمس أثمرت عن نتائج إيجابية للشعب المصرى .





وأكد أن غرفة العمليات بوزارة الأوقاف رصدت نتئج إيجابية من أئمة المساجد التى قامت بتوفير سجاد الصلاة ، الكمامات الطبية فى حين عدم توافرها مع المصلين .