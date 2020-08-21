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ملفات

وزير التنمية المحلية: تقديم 688 ألف طلب تصالح على مستوى الجمهورية حتى الآن.. تحصيل 3.8 مليار جنيه.. واستغلال جزء كبير من المبالغ المحصلة بتنمية المحافظات

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:40 م
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
وزير التنمية المحلية : 
- "مواطن" بكفر الشيخ يتصالح على 9 مخالفات بناء ويسدد 33 مليون جنيه للدولة 
- يطالب  المحافظين بزيادة عدد العاملين فى منظومة التصالح لتقليل تزاحم المواطنين 
- دعم مشروعات الصرف الصحى والإسكان الاجتماعى وتطوير المواقف والأسواق العشوائية من تحصيلات التصالح

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عن قيام أحد المواطنين بمحافظة كفر الشيخ بسداد مبلغ 33 مليون جنيه عن قيمة التصالح مع الدولة فى 9 طلبات للتصالح فى مخالفات للبناء عن 9 عمارات يمتلكها بمدينة كفر الشيخ .

يأتي فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بالمحافظات بما يدعم استيداء حقوق الدولة تنفيذًا لتوجيهات  رئيس الجمهورية وتكليفات  رئيس مجلس الوزراء .

وأضاف شعراوى أن المواطن ( ع . م . م . ع ) تقدم وكيلًا عنه ب  9 طلبات للتصالح عن الأبراج التسعة المملوكة له بشارع مصنع الغزل بشرق مدينة كفر الشيخ ، حيث قامت اللجنة الفنية المعنية بمراجعة الملفات الخاصة بالطلبات التى تقدم بها المواطن وتحرير نموذج رقم ( 5 ) وتم معاينة المبانى المراد التصالح بشأنها على الطبيعة وتحديد المخالفات ومساحتها فى كل عقار على حده وذلك تحت إشراف ومتابعة من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وتم تقدير قيمة مقابل التصالح له وقام المواطن بسداد كامل قيمة مقابل التصالح فى الحساب المخصص لذلك الذي اعلنته المحافظة . 

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن إجمالي عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء بالمحافظات حوالي ٦٨٨ ألف طلب ، وبلغ إجمالي المتحصلات المالية حوالي ٣.٨  مليار جنيه حتي ١٨ أغسطس الجاري . 

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى يقوم بها  المحافظين والقيادات المحلية فى هذا الملف الهام الذى يتابعه عبر تقارير يومية  رئيس مجلس الوزراء .

 وطالب الوزير المحافظين باستمرار بذل الجهود والتنبية على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بزيادة عدد العاملين فى منظومة التصالح لتقليل تزاحم المواطنين الراغبين فى التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لقبول كافة أعداد الطلبات وتجنب الإزالات للمخالفات .
ووجه اللواء محمود شعراوي ،  المحافظين باستمرار المرور الدورى على المراكز التكنولوجية لمتابعة ملف التصالح فى مخالفات البناء ومطالبة القيادات المحلية ببذل أقصى الجهود لتحقيق النتائج المرجوة.

 وشدد شعراوى على أن جزء كبير من المبالغ التى سيتم تحصيلها من مخالفات البناء ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات فى القرى والمدن والأحياء ، وستعود نتائجها على المواطن مرة أخرى عبر تمويل ودعم مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والإسكان الإجتماعى وتطوير المواقف والأسواق العشوائية وغيرها من المشروعات المهمة التى تمس حياة المواطنين.

وطالب وزير التنمية المحلية ،  المواطنين الراغبين في التصالح علي مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال قرار مد مهلة دفع مبالغ جديدة التصالح لتقنين أوضاعهم.

وأكد شعراوى أن الدولة جادة فى منع أى مخالفات أو تجاوزات جديدة فيما يخص ملف البناء مرة أخرى وتسعى لاستيداء حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات وتقليل حجم العشوائيات .
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