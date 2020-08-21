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أخبار العالم

الرئاسة التونسية تنفي وجود مخطط لاغتيال الرئيس قيس سعيد

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:54 م
قيس سعيد
قيس سعيد
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محمود نوفل
كشف مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية التونسية حقيقة تعرض الرئيس التونسي قيس سعيد إلى محاولة إغتيال.

وأكد المصدر أن ماتم تداوله من أخبار اليوم الجمعة حول وجود مخطط لاغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيد ماهو إلا مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

يُشار الي ان صحيفة "الشروق" التونسية كان قد أفادت في عددها الصادر اليوم الجمعة،بأن أحد عمال المخابز بجهة البحيرة 2 بالعاصمة قد كشف للوحدات الأمنية عن مخطط كامل حاول رجل أعمال حشره فيه لاغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وفي التفاصيل أفادت الصحيفة بأن رجل أعمال حاول توريط صاحب مخبز في مخطط لدسّ السمّ في كميات الخبز التي تقتنيها المخبزة، وذلك من خلال إغراء العامل بمبلغ 20 ألف دينار مقابل القيام بالعملية، إلا أنه رفض وكشف المخطط.

ونقلت الصحيفة عن الفرق الخاصة بمكافحة الإرهاب في تونس تأكيدها على التحري حول المسألة وكشف الخلايا التي تشتغل على استهداف الرئيس.
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