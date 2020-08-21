تتميز بهيكل انسيابي.. سوبارو تطرح موديلها الرياضي الجديد Levorg بمواصفات جديدة.. فيديو

كشفت سوبارو النقاب عن سيارتها الجديدة Levorg التي تجمع في تصميمها، شكل السيارات العائلية، والسيارات الرياضية التي تجذب الشباب بتميزها.





وتتميز السيارة الجديدة ليفرجو بهيكل ستيشن طولها 4 امتار و 75 سم ، عرضه 179 سم ،ويرتفع عن الأرض بمقدار 145 ملم .





وتتمتع السيارة بهيكل انسيابي ، حيث زود سقفها من الخلف بجنح هوائي صغير ، وذلك لزيادة الثبات على السرعات العالية ، بالإضافة إلى السقف البانورامي ، والمساحة الكبيرة للنوافذ التي تمنح الركاب الشعور بالراحة .





أما بالنسبة لمحرك السيارة فهي تحتوي على محركات CB18 توربينة بسعة 1.8 لتر بعزم 177 حصان ، وعلى علب سرعة أوتوماتيكية ونظام دفع أمامي أو رباعي .





كما زودت الموديل الجديد من سوبارو بأنظمة متطورة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية ، بالاضافة إلى انظمة كهربائية للتحكم في وضعيات وحرارة المقاعد ، وكاميرات ، وحساسات مسافة امامية وخلفية ، وذلك من أجل منع الإنزلاق على المنعطفات ، بالإضافة إلى حساسات الضوء والمطر .



