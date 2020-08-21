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سيارات

تتميز بهيكل انسيابي.. سوبارو تطرح موديلها الرياضي الجديد Levorg بمواصفات جديدة.. فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:07 م
سوبارو
سوبارو
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أماني نوار
كشفت سوبارو النقاب عن سيارتها الجديدة  Levorg  التي تجمع في تصميمها، شكل السيارات العائلية، والسيارات الرياضية التي تجذب الشباب بتميزها. 

وتتميز السيارة الجديدة ليفرجو بهيكل ستيشن طولها 4 امتار و 75 سم ، عرضه 179 سم ،ويرتفع عن الأرض بمقدار 145 ملم .

وتتمتع السيارة بهيكل انسيابي ، حيث زود سقفها من الخلف بجنح هوائي صغير ، وذلك لزيادة الثبات على السرعات العالية ، بالإضافة إلى السقف البانورامي ، والمساحة الكبيرة للنوافذ  التي تمنح الركاب الشعور  بالراحة .

أما بالنسبة لمحرك السيارة فهي تحتوي على محركات CB18 توربينة بسعة 1.8 لتر بعزم 177 حصان ، وعلى علب سرعة أوتوماتيكية ونظام دفع أمامي أو رباعي . 

كما زودت الموديل الجديد من سوبارو بأنظمة متطورة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية ، بالاضافة إلى انظمة  كهربائية للتحكم في وضعيات وحرارة المقاعد ، وكاميرات ، وحساسات مسافة امامية وخلفية ، وذلك من أجل منع الإنزلاق على المنعطفات ، بالإضافة إلى حساسات الضوء والمطر . 

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