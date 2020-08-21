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سيارات

هل يمكنك تشغيل تكييف السيارة بدون محرك ؟ الخبراء يجيبون

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:05 ص
مكيف السيارة
مكيف السيارة
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أماني نوار
من المعروف أن مكيف السيارة هو أهم الأجزاء فيها التي لا غنى عنها، ودائما يتم التساؤل حول إمكانية تشغيل المكيف بدون محرك.

وأجاب خبراء السيارات على هذا السؤال أن  في حال تشغيل المكيف قبل تشغيل المحرك فإن الهواء الخارج لن يكون بارد على عكس ماهو متوقع ن والسبب ان كمبريسور التكييف لا يعمل إلا عند تشغيل المحرك.


اما بالنسبة للهواء الذي يخرج من فتحات المكيف فهو هوالمروحة وليس الهواء الخاص به لذلك يمكننا أن نقول بأن المكيف لكي يقوم بأدائه  فهو يحتاج إلى تشفيل المحرك ، وذلك من أجل عمل الكمبروسر .

كما اوضح الخبراء بأن هناك خطورة من  تشغيل المكيف فور تشغيل المحرك ، بالإضافة إلى ضرور الإنتظار عند تشغيل المكيف لبضع دقائق .

والسبب في ذلك ان  هناك بعض النظريات تؤكد أن مكيف السيارة يصدر مستويات خطيرة مسببة للسرطان في حال تشغيله بعد المحرك ، ولكن هناك نظرية اخرى تؤكد عدم صحتها ، حيث لا يوجد خطورة على صحة الراكب .

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