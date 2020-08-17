المشكلة والحل .. أشهر أعطال تكييف السيارة

التكييف هو الوسيلة الوحيدة التي يلجأ إليها السائقون للهروب من موجات الحر والحرارة الشديدة، وعند تعرضه للتلف أو العطل المفاجئ يواجه السائق مشكلة كبيرة.





وتختلف أعطال التكييف من حيث ضعف التبريد او عدمه أو سماع أصوات غريبة وارتفاع درجة حرارة المكينة أو اشتغال الكومبريسور ولكن هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى ذلك.





تسرب غاز الفريون

من أكثر الأسباب شيوعًا التي تؤدي على عطل التكييف أو تلفه وعدم قدرته على العمل بكفاءة هو تسرب غاز الفريون، المسئول عن تبريد الهواء الساخن خارج السيارة وتحويله الى هواء بارد الى كابينة القيادة وفي حالة وجود أي ثقب أو عيب في لحام المواسير.





السدد

من ضمن أسباب عدم كفاءة التكييف وأدائه هو السدد الذي يؤدي إلى انعدام التبريد، وهو عبارة عن عطل في أحد البلوف أو كلها أو عطل الفلتر أو ثني في المواسير وسماع أصوات غريبة لذلك في هذه الحالة يمكن استبداله.





الأعطال الكهربائية





تتسبب الأعطال الكهربائية في اختلال عمل التكييف في فصل الكومبريسور وتوقف المروحة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة وتشمل هذه الأعطال خلل الفيوزات أو تلف الضفيرة.



