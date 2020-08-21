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برلمان

استغلال البترول.. كمال عامر: 6 مكاسب وراء قرار وقف إطلاق النار في ليبيا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:49 م
اللواء كمال عامر
اللواء كمال عامر
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أحمد أيمن
عدد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان، مكاسب قرار وقف إطلاق النار في ليبيا، موضحا أن القرار يساهم في تحقيق وحدة وتماسك الشعبي الليبي ووقف الاقتتال على أراضيه، الحفاظ على السيادة الوطنية الليبية الكاملة، فضلا عن دعم الأمن القومي المصري الليبي وإنهاء التدخل التركي.

وأضاف عامر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القرار يساهم أيضا في استغلال الثورات البترولية في ليبيا، حيث لن يتم التفريط في إيرادات النفط إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة، بجانب حل الأزمة الليبية وإنهاء الفوضى داخلها سلميا، على أن يتم -وفقا للقرار- إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل.

وأعلن النائب ترحيبه لقرار وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية داخل طرابلس، مؤكدا دعم مصر للقرار ومساندته للشعب الليبي والقيادة الليبية في مواصلة خطواتها لحل الأزمة سلميا.   

ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبيانات الصادرة عن  المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى الأراضي الليبية.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى:" ارحب بالبيانات الصادرة عن  المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها.
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