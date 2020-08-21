رغم أزمة كورونا.. الزراعة: لا نية لرفع أسعار تذاكر دخول حديقة الحيوان

أعلن أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أنه سيتم افتتاح الحدائق التابعة للوزارة الاثنين المقبل.





وأضاف إبراهيم، أن موعد افتتاح الحدائق التابعة لوزارة الزراعة (الحيوان الأسماك الأورمان) يوم الاثنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية الزائرين والعاملين من فيروس كورونا وتطبيق كافة الاشتراطات التي وضعها مجلس الوزراء.





وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، استمرار غلق الشواطئ العامة المفتوحة، وذلك لحين إشعار آخر، كما تم اتخاذ قرار آخر بالسماح بتطبيق نفس المعايير التي يتم تطبيقها حاليًا في المطاعم على الحدائق ودور الملاهي والمتنزهات التي لها أسوار ويكون دخولها بتذاكر، مثل حدائق الحيوان أو حديقة المنتزه في مدينة الإسكندرية، أو الملاهي وغيرها من الأماكن المفتوحة.





وأكد الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة ،أنه على الرغم من أن الحدائق تستقبل 25% من الطاقة الاستيعابية إلا أنه لايوجد أى نوايا لرفع أسعار التذاكر لأى حديقة من حدائق وزارة الزراعة .





وناشد " القرش" فى تصريحات لـ " صدى البلد" ، جميع المواطنين بعدم التكدس أمام الحدائق ، والالتزام بارتداء الكمامات داخل الحدائق ، مع التطهير والتعقيم بشكل دائم للحفاظ على سلامتهم والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي .