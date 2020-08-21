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فن

بالأبيض.. لقاء الخميسى تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:20 م
لقاء الخميسى
لقاء الخميسى
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهرت لقاء الخميسى في الصورة بإطلالة صيفية بسيطة بفستان أبيض من خلال قضاء إجازتها الصيفية،وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

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وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني الأخير بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرين.

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