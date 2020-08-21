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أخبار البلد

رسالة ماجستير جديدة عن جهود التضامن في برنامج أطفال بلامأوي

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:29 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
استضافت كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان رسالة ماجستير جديدة حول جهود وزارة التضامن الاجتماعي في برنامج حماية الاطفال والكبار بلامأوي.

وجاءت الرسالة تحت عنوان "متطلبات التسويق المجتمعي لبرامج العمل مع جماعات الاطفال بلامأوي" للباحثة سوسن خالد وتحت اشراف د.صفاء خضير استاذ خدمة الجماعة – كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان  ود.نهاد محرم مدرس خدمة الجماعة – كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان.

وتناولت الدراسة رصد وتحليل لمؤسسات رعاية الاطفال بلامأوي والتي طورتها الوزارة وعددها 6 مؤسسات وهى مؤسسة دور التربية بالجيزة ومؤسسة فتيات العجوزة ومؤسسة الحرية للبنين ومؤسسة القاصرات حيث اصبحت بيوت امنة تقدم الرعاية والحماية للاطفال بلامأوي.

وقامت الوزارة بتنفيذ برنامج تدريبي متكامل لرفع قدرات العاملين داخل هذه المؤسسات  بالتعاون مع كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان وذلك لتطبيق سياسة الحماية ،   كما تم استحداث نظم كاميرات مراقبة داخل هذه المؤسسات لتعزيز نظم التقييم والمتابعة ، وجاري عمل برلمان للطفل ومشاركتهم في اتخاذ القرار.

يشار الي أن وزارة التضامن الاجتماعي، تنفذ البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى للحد من ظاهرة أطفال الشوارع بالتعاون مع صندوق تحيا مصر في 13 محافظة هي  الأكثر كثافة لهذه الظاهرة ، وهي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، السويس، بني سويف، المنيا، وأسيوط، بورسعيد ، الغربية ، الفيوم  وبتمويل 164 مليون جنيه.
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