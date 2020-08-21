القمة 120.. عبداللطيف الدومانى: كسبنا الأهلي فى قمة ٩٩ - ٢٠٠٠ وثنائى الأحمر عزمونا

أكد عبداللطيف الدوماني نجم نادى الزمالك السابق أنه ربح الرهان مع ثناى النادى الأهلي فى مباراة القمة فى موسم ٩٩ _ ٢٠٠٠.





ويلتقى مساء غد السبت المارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر غريمه التقليدى النادى الزمالك الذى يقوده فنيا الفرنسي باتريس كارتيرون على ملعب إسناد القاهرة فى اطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.





قال نجم الزمالك السابق فى تصريحات خاصة لصدى البلد:" فى موسم ٩٩-٢٠٠٠ كنا في معسكر المنتخب الاولمبي قبل لقاء القمه كان هناك تحدي بيننا وبين لاعبي الاهلي مع الثناءى محمد فاروق وأحمد عبد الظاهر مساك الأهلي على من يكسب اللقاء".





أشار إلى أنه اتفق مع ثنائى الأهلي على انه من يخسر مباراة القمة سواء من الأهلي او الزمالك يتم تغريمه بعزومة الفائز فى اى مكان يختاره الأخير".





وقال ايضا:" الحمد لله الزمالك كسب مباراة القمة موسم ٩٩ - ٢٠٠٠ وسجل هدفي اللقاء بشير التابعي وكوليبالي وقام ثنائى الأهلي بالعزومة وفقا الاتفاق الذى جرى بيننا".