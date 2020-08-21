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حوادث

أخبار الحوادث.. والد العريس المذبوح قبل زفافه يروي تفاصيل الجريمة.. وإغلاق جزئى لـ شارع فيصل

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:24 م
أخبار الحوادث
أخبار الحوادث
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عمرو خليفة - اسلام مقلد
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من أخبار الحوادث والجريمة المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية.


تداولت إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو تضمن وقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص نتج عنها إشتعال النيران بأحدهم.


تبدأ المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، غدًا في الفصل في الطعون المقدمة على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نتائج الجولة الأولى.


واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون .


تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بمحافظة الإسماعيلية.


نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المدعمة خارج البلاد والتهرب من سداد الرسوم الجمركية .


"من أمنك لا تخونه حتى لو كنت خاين.. اتغدر بابني كان نايم فى حضنى اتصلت عليه عشان تنفذ جريمتها و تقتله، لو هي محبتهوش كانت تسيبه لاحبابه"، هكذا بدأ يروي والد العريس الذي قتل قبل أيام من زفافه علي يد خطيبته وعشيقها تفاصيل الجريمة . 


نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى إحباط محاولة تشكيل عصابى لإعادة خلط وتدوير مخدر الحشيش بالبحيرة.


واصل قطاع السجون إتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الإحترازية و تعقيم وتطهير كافة السجون والليمانات من خلال فرق الطب الوقائى بالإدارة العامة للخدمات الطبية التابعة لقطاع السجون، وذلك فى إطار الخطة المتكاملة التى أعدتها الوزارة لإستئناف الزيارات بجميع السجون العمومية والليمانات ،والتى من القرر أن تبدأ اعتبارًا من غدا السبت،وفقًا لضوابط محددة لحماية النزلاء من عدوى فيروس "كورونا المستجد".


مازال 6 مصابين من أفراد الأسرة المصابة بحروق في حادث إلقاء ماء نار على معازيم فرح بشبرا الخيمة يتلقون العلاج داخل المستشفى بعد قيام سائق وطالب بإلقاء ماء نار على المعازيم بسبب خلافات النسب فأصيب 9 من الحاضرين بحروق متفرقة بالجسد.


أعلنت محافظة الجيزة عن إجراء غلق جزئي بـ شارع الملك فيصل في الاتجاه القادم من محطة المطبعة والمتجه إلى محطه الطالبية بموقع إزالة العقار الخارج عن خط التنظيم والكائن امام الإدارة التعليمية لحين الانتهاء من أعمال الازالة بالمعدات حفاظا على سلامه المارة. 


نفى مصدر أمنى صحة ما تناولته بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الإجتماعى الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات بأن وفاة الإخوانى الإرهابى عصام العريان داخل محبسه جاءت نتيجة تعرضه للإعتداء من قِبل أحد الضباط داخل السجن .
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