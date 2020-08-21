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مرأة

بشعر كيرلي.. آيتن عامر تتألق بإطلالة صيفية في عيد ميلاد ابنها

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:37 م
ايتن عامر
ايتن عامر
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آية التيجي
شاركت الفنانة آيتن عامر متابعيها، بصورة جديدة لها، عبر حسابها  بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت آيتن عامر بإطلالة صيفية مميزة، من عيد ميلاد ابنها "يوسف"، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها من خلال تعليقاتهم.

علقت آيتن عامر على صورتها ببعض الكلمات، حيث كتبت: "يا رب احفظه و احميه هو و اخته و باركلنا فيهم ".

ولفتت أيتن عامر الأنظار بإطلالة صيفية مميزة ، حيث ارتدت فستان أنيق باللون الأبيض المخطط باللون السماوي الفاتح، بأكمام طويلة ومفتوحة من الأعلى، وفي وسطه حزام حول خصرها من نفس شكل الفستان، واختارت عليه حذاء رياضي باللون الأبيض، وكانت إطلالتها تتناسب مع موضة صيف 2020.


وتركت ايتن عامر شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية  تسريحة الكيرلي الهايش، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وتألقت أيتن عامر بمكياج جذاب و مميز ارتكز على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها الخلاب.

ولم تتكلف أيتن عامر في ارتداء الأكسسورات، مما جعلها تنال إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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