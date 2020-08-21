AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حماتها لا تحترم خصوصيتها وطالبت بمنزل منفصل.. فهل على الزوجة ذنب

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:45 م
حماتها لا تحترم خصوصيتها
حماتها لا تحترم خصوصيتها
Advertisements
محمود ضاحي
ورد سؤال إلى الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائلة، تقول" متزوجة منذ 10 سنوات، وأعيش مع أم زوجي، وألبي كل طلباتها، لكنها لا تحترم خصوصياتنا، وتتدخل في كل شيء بيننا، بحكم أننا نعيش معا، والآن حدثت مشكلة، وتركت المنزل، وطلبت أن أعزل عنها، فهل هذا حقي؟".

أوضح أمين الفتوى "أنه حق واجب للزوجة، فقد أوجب الشرع على الزوج أن يكفل لزوجته المأكل والمشرب والمسكن والملبس والعلاج، مؤكدًا أن المسكن من واجبات الزوج، ومن شروط المسكن أن يكون مستقلًا فلا يجوز للزوج أن يلزم زوجته أن تعيش مع أمه في مسكن أمه أو مسكن مشترك بينهما، "لأن هذا لا تستقر به الحياة".

وأضاف أن بعض النساء قد يفرحن بذلك أو يقبلنه، لكن الزوجة في هذه الحالة قد قبلت وتنازلت عن حقها في منزل منفصل، وهذا جائز ولا مانع فيه، لكن إذا طلبت منزل منفصل فإن الشرع يلزم الزوج أن يوفر لها هذا المنزل لأنه من النفقة الواجبة للزوجة.

وقال عبد السميع إن الزوج ربما لا يكون بإمكانه توفير مسكن مستقل لها في الحال، فيستسمحها ان تنتظر فترة معينة حتى يستطيع توفير منزل منفصل لها، وفي هذه الحالة أيضًا من حقها ان تقبل أن تنتظر أو ترفض.

وفي سياق آخر، قال الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن الاستخارة هي تفويض الأمر لله وهذا التفويض في حد ذاته عبادة ثوابها عظيم عند الله وليحدث ما يحدث بعد ذلك، لافتا إلى أن الاستخارة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هم بأمر استخار الله تعالى.

وأضاف خلال إجابته عن فتوى وردت إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية تقول سيدة : استخرت الله عز وجل قبل الزواج وبعد أن تزوجت اكتشفت سوء خلق زوج فما فائدة الاستخارة ؟ . قائلا : طالما استخرتي الله تعالى وحدث ذلك فقد يكون ذلك هو الخير ومهما حدث لكي فهو مقدر بقدر الله فلا تندمي على أداء الإستخارة لنكي عبدتي الله بها وفوضتي أمرك اليه وأجرتي على ذلك.

وتابع عويضة لا تحزني على ادائكي سنة النبي صلى الله عليه وسسلم ولا تلقي باللوم علي الاستخارة فقد يكون سلوك زوجك السيئ ابتلاء من الله لكي تصبري وتؤجري على هذا الصبر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على كل حقوق الزوجة علي زوجها فى الشريعة والقانون

ثواب الصبر على سوء معاملة الزوج

هل يحق للزوج منع زوجته من الخروج بدون سبب؟.. الإفتاء تجيب

حكم الزوجة التي تترك بيتها أو منزل الزوجية غاضبة.. شاهد رد الإفتاء

هل إنفاق المرأة من مرتبها فى بيت الزوجية يحسب لها صدقة ؟

أمين الفتوى: لا يجوز للزوج أن يلزم زوجته بالعيش مع أمه في مسكن مشترك

ترشيحاتنا

بعد وقف إطلاق النار.. مستشار ليبي يكشف أسرار التحول فى موقف السراج

الأرصاد: منخفض جوي جديد تشهده البلاد غدا.. ورياح مثيرة للأتربة تضرب الصعيد

المصابون في إلقاء مواد حارقة على معازيم فرح بشبرا الخيمة: كنا بنجامل ونعمل الواجب.. التحريات: المتهمون كانوا على خلاف مع العريس بسبب طلاق قريبتهم.. صور

عميد تربية رياضية كفر الشيخ: طلابنا لابد ألا يكون بهم عيوب خلقية.. وأحمد عمر سيبدع في أي كلية نظرية أخرى

بـ فستان قصير مطرز .. بوسي تبرز أنوثتها في إطلالة جديدة

بصور مرحة.. إياد نصار يشارك جمهوره لحظات سعيدة من إجازته

AdvertisementS

رعب في الأهلي قبل قمة الزمالك

مسئول بحكومة الوفاق: لولا دعم مصر لما تم وقف إطلاق النار في ليبيا

بعد بيروت.. شحنة نترات أمونيوم تهدد بكارثة في دولة جديدة

رسالة شكر عاجلة من السراج للرئيس السيسي بشأن القضية الليبية

بعد وقف إطلاق النار.. مستشار ليبي يكشف أسرار التحول فى موقف السراج

حكاية طالب رفضته تربية رياضية كفر الشيخ بسبب شكله .. أحمد عمر : مليش ذنب .. وعميد الكلية : هيكون مبدع في مكان تاني

رئيس الأسقفية يدعو قادة الكنائس الأنجليكانية في العالم للصلاة من أجل حل أزمة سد النهضة

للمسافرين من القاهرة إلى الإمارات.. مصر للطيران تعلن قرارات جديدة حول الدخول

إيه الغلط فى كلامى عن الأهلي.. نجم الإسماعيلي يتحدى عدلي القيعي بالمستندات

بعد آيا صوفيا.. أردوغان يأمر بتحويل كنيسة شورا البيزنطية الأرثوذكسية إلى مسجد

فلوسنا راحت فين.. مصدر بالكهرباء يوضح حقيقة سحب الرصيد فى العدادات مسبوقة الدفع

صفعة لأردوغان.. حكومة السراج تعلن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا وتدعو لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصفر زاهي .. زوجة يوسف الشريف بإطلالة صيفية وسط الأشجار

بـ فستان قصير مطرز .. بوسي تبرز أنوثتها في إطلالة جديدة

في الجيم.. ياسمين عبد العزيز تستعرض لياقتها البدنية