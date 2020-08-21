ضبط 4 أطنان دواجن وأسماك فاسدة بـ القليوبية

شنت مباحث التموين في القليوبية حملة مكبرة لمراقبة استقرار الأسواق والأسعار وتوافر السلع الغذائية ومكافحة الغش التجارى أسفرت عن ضبط محل للوجبات الجاهزة في العبور به دجاج غير صالح للاستخدام.









كما تم ضبط مصنعين لانتاج الكمامات والمنظفات الصناعية ومخزن به ملح طعام غير صالح للاستخدام الادمى وثلاجه بها أسماك فاسدة وتم ضبط المسؤولين عن المنشآت وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء فخر العربى مدير الأمن إخطارا يفيد قيام حملة مكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين أسفرت الحملة عن ضبط مطعم للوجبات الجاهزة بدائرة قسم شرطة العبور عثر بداخله على 3 طن دواجن كاملة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث الملمس والرائحة وإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.





وضبط مصنع كمامات بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية به 357000 قطعة كمامة منتج نهائى غير مطابقة للمواصفات القياسية و220 كيلو جرام أقمشة وسلك دعامة ومستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر و10000 عبوة كرتونية فارغة معده للتعبئة مدون عليها علامة تجارية مغشوشة ومقلدة و6 ماكينة خياطة أدوات إنتاج.





وضبط مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة بنها عثر به على 3٬306 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض مستلزمات إنتاج غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر و4200 عبوة منظفات صناعية منتج نهائى مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية.





وضبط مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية به 25طن ملح سياحات غير صالح للإستهلاك الآدمى محظور إستخدامه في الأغراض الغذائية ومخصص للأغراض الصناعية تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق وضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة قليوب وبحوزته 1٫175 طن أسماك مملحة رنجة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية في حالة سيولة تامة وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.