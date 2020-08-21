AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 4 أطنان دواجن وأسماك فاسدة بـ القليوبية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:23 م
دواجن فاسدة
دواجن فاسدة
Advertisements
إبراهيم الهوارى
شنت مباحث التموين في القليوبية حملة مكبرة لمراقبة استقرار الأسواق والأسعار وتوافر السلع الغذائية ومكافحة الغش التجارى أسفرت عن ضبط محل للوجبات الجاهزة في العبور به دجاج غير صالح للاستخدام.


كما تم ضبط مصنعين لانتاج الكمامات والمنظفات الصناعية ومخزن به ملح طعام غير صالح للاستخدام الادمى وثلاجه بها أسماك فاسدة وتم ضبط المسؤولين عن المنشآت وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربى مدير الأمن إخطارا يفيد قيام حملة مكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين أسفرت الحملة عن ضبط مطعم للوجبات الجاهزة بدائرة قسم شرطة العبور عثر بداخله على 3 طن دواجن كاملة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث الملمس والرائحة وإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

وضبط مصنع كمامات بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية به 357000 قطعة كمامة منتج نهائى غير مطابقة للمواصفات القياسية و220 كيلو جرام أقمشة وسلك دعامة ومستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر و10000 عبوة كرتونية فارغة معده للتعبئة مدون عليها علامة تجارية مغشوشة ومقلدة و6 ماكينة خياطة أدوات إنتاج.

وضبط مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة بنها عثر به على 3٬306 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض مستلزمات إنتاج غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر و4200 عبوة منظفات صناعية منتج نهائى مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية.

وضبط مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية به 25طن ملح سياحات غير صالح للإستهلاك الآدمى محظور إستخدامه في الأغراض الغذائية ومخصص للأغراض الصناعية تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق وضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة قليوب وبحوزته 1٫175 طن أسماك مملحة رنجة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية في حالة سيولة تامة وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يحدث في القاهرة.. ضبط 4 أطنان دواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وكشف صاحب مخبز استولى على ٣ ملايين جنيه.. ضبط أطنان من الأغذية مجهولة المصدر بالقاهرة

نتائج جهود الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

قبل بيعها بعين شمس.. ضبط 5 أطنان لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمى

ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "غير مرخصة"

مصادرة 48 ألف عبوة حلوي و15 ألف كمامة مغشوشة بالغربية

ترشيحاتنا

إيه الغلط فى كلامى عن الأهلي.. نجم الإسماعيلي يتحدى عدلي القيعي بالمستندات

ريهام أيمن تبرز جمالها بملابس صيفية بصحبة زوجها شريف رمزي

طبيب يحذر من أقراص للصداع يستخدمها المصريون تسبب الفشل الكلوي والكبدي.. فيديو

رسالة شكر عاجلة من السراج للرئيس السيسي بشأن القضية الليبية

صفعة لأردوغان.. حكومة السراج تعلن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا وتدعو لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة

بـ كاش مايوه.. إنجي شرف بإطلالة صيفية أنيقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من الخضار يكافح التهابات العظام.. تعرف عليه

أسعار ومواصفات أشهر 5 سيارات دفع رباعي في مصر.. صور

دراسة: 75% من متعافي كورونا يعانون من الأعراض