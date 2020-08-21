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فن

بـ كاش مايوه.. إنجي شرف بإطلالة صيفية أنيقة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:04 م
أنجي شرف
أنجي شرف
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محمد بدران

شاركت الفنانة إنجى شرف، متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام بصور جديدة لها خلال تواجدها بإحدى القرى السياحية.


وظهرت إنجى شرف، فى الصور بإطلالة صيفية، حيث ارتدت كاش مايوه  يصل أعلى الركبة، نالت إعجاب متابعيها.


يذكر أن آخر أعمال الفنانة إنجي شرف مسلسل "الضاهر" مع النجم محمد فؤاد الذي عرض مؤخرًا وحقق نجاحًا جماهيريًا، بطولة رغدة، مادلين طبر، صبري عبدالمنعم، أميرة هاني، ومن تأليف تامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.


مسلسل "الضاهر" تدور أحداث العمل فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حول ضابط شرطة يعيش بمنطقة الضاهر، ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية.




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