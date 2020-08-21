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محافظات

رئيس مدينة شبين القناطر: سور للحد من حوادث السكك الحديدية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:36 م
قطارات
قطارات
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إبراهيم الهوارى
شن مجلس مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية اليوم الجمعة أعمال رفع الأتربة المتراكمة بجوار خط السكة الحديد ومحكمة شبين تمهيدا لاستكمال بناء السور المخصص لمنع عبور المشاة من هذا المكان.


وقال اللواء خالد المحمدى رئيس مدينة شبين القناطر إن ذلك يهدف تطوير المكان إلى تحجيم الباعة الجائلين الذين يفترشون شريط السكة الحديد خلال الأسواق الأسبوعية.

وأشار رئيس المدينة إلى استمرار الحملات لفض أى أسواق عشوائية خاصة التجمعات على خط السكة الحديد والتى تتواجد خلال يوم الأحد من كل أسبوع.

من ناحية أخرى أغلقت لجنة من التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة عددا من الصيدليات التي تدار بدون صيدلي وذلك في حملة تم تنفيذها بمدينة شبين القناطر وأسفرت عن ضبط 7 صيدليات بدون مدير وحرر عنها محاضر وأغلقت إداريا.

وضبطت الحملة 11 زجاجة كحول مجهول المصدر في إحدى الصيدليات واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بحزم وصرامة دون التهاون.
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