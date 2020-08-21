AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد وقف إطلاق النار .. طائرة تركية تهبط في قاعدة الوطية تقل مرتزقة ومعدات

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:07 م
طائرة تركية تهبط
طائرة تركية تهبط في قاعدة الوطية تقل مرتزقة ومعدات
Advertisements
قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلام ليبية بهبوط طائرة شحن عسكري تركية في قاعدة الوطية في ليبيا.

وبحسب "اخبار ليبيا" فإن طائرة شحن عسكري تركية من طراز C130 في قاعدة الوطية الجوية وعلى متنها عسكريون أتراك في رحلة من اسطنبول تخللها ترانزيت في مصراتة.

اقرأ أيضا:

من جانبها، أفادت فضائية "العربية" بأن الطائرة التركية تقل مرتزقة ومعدات.

جاء ذلك في أعقاب إعلان مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق في طرابلس التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ببياني رئيسي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس النواب، الرامي لوقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أن الاتفاق مع حكومة الوفاق في طرابلس على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية وصولُا إلى إخراج المرتزقة.

ودعا صالح إلى أن تكون مدينة سرت مقرًا مؤقتًا لمجلس رئاسي تشكيل قوة شرطة أمنية خاصة من مختلف مناطق ليبيا لتأمين مدينة سرت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق يتفقان على وقف إطلاق النار.. والأمم المتحدة ترحب

رئيس مجلس النواب الليبي: وقف إطلاق النار يقطع الطريق على التدخلات الأجنبية

بعد وقف إطلاق النار.. رئيس البرلمان الليبي يدعو لتشكيل مجلس رئاسي وقوة شرطة فى سرت

رئيس البرلمان الليبي: أرحب بدعوة السراج لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد

البرلمان الليبي: لم نتفق مع حكومة الوفاق على تحويل سرت منطقة منزوعة السلاح

واشنطن عن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا: خطوة مهمة

ترشيحاتنا

رعب في الأهلي قبل قمة الزمالك

أدوية مجانية للمحتاجين.. وفاة صيدلي الغلابة فى رأس غارب

تقودها خمسينية.. القبض على شبكة دعارة ببني مزار في المنيا

للمسافرين من القاهرة إلى الإمارات.. مصر للطيران تعلن قرارات جديدة حول الدخول

الأيام المقبلة ستكشف عن النوايا.. بكري: بيان حكومة الوفاق يتضمن بندا يخل بالسيادة الليبية.. فيديو

قطع المياه عن عدة مناطق في الجيزة بدءا من مساء اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النساء أكثر المصابين.. 3 أنواع من الأطعمة تساعدك في محاربة الاكتئاب

على أنقاض كنيسة.. افتتاح ثالث أكبر مسجد في العالم.. 120 ألف مُصل وموقف يتسع لـ4000 سيارة.. صور

مواصفات أشهر 5 سيارات دفع رباعي في السعودية.. صور