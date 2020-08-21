بعد وقف إطلاق النار .. طائرة تركية تهبط في قاعدة الوطية تقل مرتزقة ومعدات

أفادت وسائل إعلام ليبية بهبوط طائرة شحن عسكري تركية في قاعدة الوطية في ليبيا





وبحسب "اخبار ليبيا" فإن طائرة شحن عسكري تركية من طراز C130 في قاعدة الوطية الجوية وعلى متنها عسكريون أتراك في رحلة من اسطنبول تخللها ترانزيت في مصراتة.





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من جانبها، أفادت فضائية "العربية" بأن الطائرة التركية تقل مرتزقة ومعدات.





جاء ذلك في أعقاب إعلان مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق في طرابلس التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد.





ورحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ببياني رئيسي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس النواب، الرامي لوقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية.





وأكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أن الاتفاق مع حكومة الوفاق في طرابلس على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية وصولُا إلى إخراج المرتزقة.



