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أخبار العالم

فرنسا: وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة إيجابية يجب تطبيقها على أرض الواقع

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:09 م
فرنسا ترحب بإعلان
فرنسا ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا
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قسم الخارجي
قالت فرنسا إن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا والدعوة لتنظيم انتخابات، خطوة "إيجابية" مؤكدة أن هذه الوعود "يجب أن تتحقق في المستقبل".

وأضافت الخارجية الفرنسية إن تصريحات رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، بوقف إطلاق النار وإنهاء العمليات العسكرية في ليبيا واستئناف إنتاج النفط، خطوة إيجابية، لكن يجب أن تتجسد على أرض الواقع.

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ودعت فرنسا جميع الأطراف الليبية إلى وقف فوري للأعمال العدائية والالتزام بحسن نية بإبرام اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، مما يجعل من الممكن، من خلال خطوات متبادلة وذات مصداقية استئناف العملية السياسية وإنهاء كل التدخلات الأجنبية.

وطالبت فرنسا حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي بمواصلة جهودهما للسماح باستئناف إنتاج النفط الليبي والتوزيع العادل والشفاف لعائداته.

وشددت على أنه "لا يوجد حل عسكري في ليبيا"، داعية إلى العودة للعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة وفق ما يقره الليبيون من أجل التمهيد لإجراء الانتخابات.
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