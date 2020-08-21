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أخبار العالم

مسئول بحكومة الوفاق: لولا دعم مصر لما تم وقف إطلاق النار في ليبيا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:13 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قال وزير الداخلية في حكومة فايز السراج، فتحى باشاغا، في مقابلة مع وكالة بلومبيرج، اليوم الخميس،  إن وقف إطلاق النار فى ليبيا، ما كان ليتم بدون دعم من مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار باشاغا، الرجل القوي في حكومة الوفاق، إلى أن هذا الاتفاق، يحب أن يتبعه حوار سياسي جدي، يقود إلى تسوية شاملة، مشددا على ضرورة أن تحدث هذه الخطوات بسرعة كبيرة.

وألقت الوكالة، الضوء، على ردود الأفعال الدولية على قرار وقف إطلاق، الذي تم الإعلان عنه اليوم، وقالت في بعض ردود الفعل الدولية الأولى، "رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك الخارجية الألمانية والأمريكية، وأشادت الأمم المتحدة، التي ساعدت أيضًا في التوسط لوقف إطلاق النار، بهذه الخطوة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، قد دعا اليوم الجمعة، إلى فتح حساب خاص للمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي.
 
وطالبت الأمم المتحدة بإخراج المرتزقة من ليبيا، فيما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أنها ستبقي إيرادات الخام في حساب مصرفي للمؤسسة في المصرف الليبي الخارجي لحين التوصل إلى اتفاق سياسي.
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