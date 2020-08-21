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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يرحب بإعلان وقف إطلاق في ليبيا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:17 م
علم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي
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أحمد محرم
أعرب مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن ترحيب الاتحاد بإعلان مجلس النواب الليبي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في طرابلس وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في جميع أنحاء ليبيا.

وقال بوريل في بيان إن الليبيين بحاجة للحل السياسي والاستقرار، ومن المهم التزام الأطراف بتعهداتها في ليبيا.


وأعلن مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق في طرابلس التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ببياني رئيسي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس النواب، الرامي لوقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أن الاتفاق مع حكومة الوفاق في طرابلس على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية وصولُا إلى إخراج المرتزقة.

ودعا صالح إلى أن تكون مدينة سرت مقرًا مؤقتًا لمجلس رئاسي تشكيل قوة شرطة أمنية خاصة من مختلف مناطق ليبيا لتأمين مدينة سرت.

وقال صالح في بيان إنه "يجب تفكيك الميليشيات لاسترجاع السياة الوطنية الكاملة".

وأضاف صالح "نسعى لتجاوز وطي صفحة الصراع والاقتتال، وسيتم استئناف إنتاج النفط وتجميد إيراداته في حساب خارجي للمصرف الليبي".

وأعلنت حكومة الوفاق الليبية في طرابلس برئاسة فايز السراج وقف إطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في جميع أنحاء ليبيا.

وقالت حكومة الوفاق، الموالية لتركيا، في بيان إن "تحقيق وقف إطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي السلاح".

وأكدت حكومة الوفاق أن "الغاية النهائية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة".

ودعت حكومة الوفاق إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل.

وأضافت حكومة الوفاق في بيانها "يجب استئناف انتاج وتصدير النفط وإيداع إيراداته في حساب خاص بالمؤسسة النفطية".

وتابعت "لا يجب التصرف في إيرادات النفط إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات مؤتمر برلين".
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