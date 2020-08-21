بعد صعوده للبريميرليج.. علي الحبسي يعلن اعتزاله كرة القدم





ونشر الحبسي تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر جاء فيها: "بعد سنوات تشرفت فيها بتمثيل عدد من الأندية داخل الوطن وخارجه، أُعلن اليوم إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم."









ولعب الحبسي لفريق النصر صلاله العماني في بداية مسيرته قبل أن ينتقل لـ لين النرويجي، ومن ثم أندية بولتون، ويجان، برايتون، ريدينج في إنجلترا، وبعد ذلك انتقال للهلال السعودي في عام 2017، لكنه عاد لإنجلترا للعب في وست بروميتش ألبيون أخر محطاته الكروية الذي صعد معه للدوري الإنجليزي.





وحقق الحبسي إنجازًا تاريخيًا بفوزه ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي رفقة ويجان أتلتيك.

أعلن العماني علي الحبسي حارس مرمى فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي السابق، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.وأضاف: "وبهذه اللحظة ارفع خالص شكري وعظيم امتناني لكلِّ مَن ساندني طوال مسيرتي، مؤكدًا استمراري في خدمة وطني من مواقع أخرى. أخوكم/ علي الحبسي."