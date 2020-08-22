بعد قرار فتح الحدائق والمتنزهات.. برلماني يحذر من خطورة الموجة الثانية المحتملة

علّق النائب حسني حافظ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على قرار افتتاح الحدائق التابعة لوزارة الزراعة يوم الإثنين القادم والتي تشمل حديقة الحيوان بالجيزة ، وحديقة الأورمان ، وحديقة الأسماك، قائلًا:"كورونا مازالت موجودة ولازم كل فرد يخاف على نفسه وأسرته لأن في مصر لسا مسجلناش صفر حالات ومن الممكن أن يكون في موجه تانية مع قرب فصل الشتاء".





وأوضح "حافظ"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن خطورة فيروس كورونا ستظل قائمة حتى يتم اكتشاف علاج أو لقاح له، مشيرًا إلى ضرورة زيادة التوعية من قبل وسائل الإعلام المختلفة للمواطنين بخطورة وأهمية الفترة المُقبلة.





وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن لوسائل الإعلام دور هام في عملية توعية المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة في الفترة الماضية منذ انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، لافتًا إلى ضرورة اتباع هذه الاجراءات في هذه الفترة تزامنًا مع بداية عودة كافة الأنشطة بعد توقف دام لأكثر من أربعة أشهر.





يذكر أن الدكتور محمد القرش، متحدث وزارة الزراعة، أكد أنه سيتم افتتاح الحدائق التابعة لوزارة الزراعة يوم الإثنين القادم وتشمل حديقة الحيوان بالجيزة ، وحديقة الأورمان ، وحديقة الأسماك.