مستشار رئيس البرلمان الليبي: مصر تهتم باستقرار ليبيا وطرد المليشيات

قال فتحى المريمى، مستشار رئيس البرلمان الليبى، إن مبادرة إعلان القاهرة كان لها الدور الرئيسى فى الوصول إلى قرار وقف إطلاق النار فى ليبيا.





وأضاف المريمى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن مبادرة إعلان القاهرة تهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية ونيابية فى ليبيا وطرد كل المليشيات المسلحة، وتوحيد الصف فى ليبيا، وهى تتشابه مع مخرجات برلين التى تهدف إلى استقرار ليبيا أيضا، متابعا قائلا: "مصر دولة جارة واستقرار ليبيا مهم جدا بالنسبة لمصر".





وأوضح أن هناك مقترحا من رئيس البرلمان الليبى المستشار عقيلة صالح، لأن تكون سرت مقرا لمؤسسات الدولة الوطنية الليبية، مبينا: "المستشار عقيلة صالح يقول إن سرت تكون مقرا للمجلس الرئاسى الجديد والحكومة الجديدة، وذلك لحين طرد المليشيات من طرابلس، وذلك لأن مدينة سرت يوجد بها مواقع إدارية كثيرة تصلح لأن تكون مقرا لهذه المؤسسات على أن تكون محمية بالأجهزة الأمنية والشرطة الليبية لحفظ الأمن داخل المدينة".





وأشار إلى أن رئيس البرلمان الليبى، يرى أن المجلس الرئاسى والحكومة الجديدة من شأنهما تسيير البلاد حتى تستقر ليبيا بالكامل، لحين إجراء انتخابات رئاسية ونيابية فى الدولة الليبية، من أجل توحيد المؤسسات بالكامل على الأراضي الوطنية الليبية.





وأردف مستشار رئيس البرلمان الليبي: "لا بد من قلع جذور الجماعات الإرهابية ليعم الأمن والأمان على الأراضى الليبية فى الفترة المقبلة، ويستمر الجيش الليبي فى عمله حتى يتم القضاء على المليشيات وطردهم من ليبيا".





وفيما يتعلق بالدعوة إلى انتخابات رئاسية ونيابية فى مارس المقبل، قال مستشار رئيس البرلمان الليبى، إنه حتى هذه اللحظة لم تطرح شخصية سياسية تترأس ليبيا مستقبلا، ولكن "ليبيا ولادة.. ولم أسمع من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أو المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى أنهما ينوون الترشح بالانتخابات الرئاسية الليبية".