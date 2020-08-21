روسيا.. السماح بنقل المعارض نافالني للعلاج في ألمانيا

سمح الأطباء الروس بسفر الناشط الروسي المعارض أليكسي نافالني إلى ألمانيا، ومن المقرر أن يسافر في وقت مبكر من صباح السبت لتلقي العلاج من حالة تسمم يشتبه في إصابته بها إثر دخوله في غيبوبة.





وبحسب صحيفة "الجارديان" وافق الأطباء الذين يعالجون نافالني في مستشفى في سيبيريا على خروجه بعد ساعات من الشد والجذب مع أسرته ومساعديه. الذين قالوا إن حياته معرضة للخطر في روسيا.





ونقلت عن نائب رئيس الأطباء المعالجين قوله إن حالة نافالني شبه مستقرة ولا مانع من نقله إلى مستشفى آخر، وذلك بعد ساعات من قرار بإبقائه في المستشفى الذي يعالج فيه حاليا.





وناشدت زوجة المعارض الروسي الرئيس فلاديمير بوتين للسماح بنقله للعلاج، ومن المقرر أن تنقله طائرة طبية استأجرتها منظمة ألمانية مستقلة في وقت مبكر إلى مستشفى في برلين.





وقالت مساعدة نافالني إن الأطباء غيروا موقفهم فجأة ليل الجمعة، لكن من المؤسف أنهم استغرقوا كل هذا الوقت لاتخاذ القرار.





نافالني، وهو من أشد المنتقدين لبوتين، دخل المستشفى في غيبوبة ويعيش على جهاز التنفس الصناعي منذ أن مرض فجأة على متن طائرة يوم الخميس. ما أدى إلى هبوطها اضطراريا في أومسك.



