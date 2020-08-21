AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

روسيا.. السماح بنقل المعارض نافالني للعلاج في ألمانيا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:59 م
روسيا.. السماح بنقل
روسيا.. السماح بنقل المعارض نافالني للعلاج في ألمانيا
Advertisements
قسم الخارجي
سمح الأطباء الروس بسفر الناشط  الروسي المعارض أليكسي نافالني إلى ألمانيا، ومن المقرر أن يسافر في وقت مبكر من صباح السبت لتلقي العلاج من حالة تسمم يشتبه في إصابته بها إثر دخوله في غيبوبة. 

وبحسب صحيفة "الجارديان" وافق الأطباء الذين يعالجون نافالني في مستشفى  في سيبيريا على خروجه بعد ساعات من الشد والجذب مع أسرته ومساعديه. الذين قالوا إن حياته معرضة للخطر في روسيا.

ونقلت عن نائب رئيس الأطباء المعالجين قوله إن حالة نافالني شبه مستقرة ولا مانع من نقله إلى مستشفى آخر، وذلك بعد ساعات من قرار بإبقائه في المستشفى الذي يعالج فيه حاليا.

وناشدت زوجة المعارض الروسي الرئيس فلاديمير بوتين للسماح بنقله للعلاج، ومن المقرر أن تنقله طائرة طبية استأجرتها منظمة ألمانية مستقلة في وقت مبكر إلى مستشفى في برلين.

وقالت مساعدة نافالني إن الأطباء غيروا موقفهم فجأة ليل الجمعة، لكن من المؤسف أنهم استغرقوا كل هذا الوقت لاتخاذ القرار.

 نافالني، وهو من أشد المنتقدين لبوتين، دخل المستشفى في غيبوبة  ويعيش على جهاز التنفس الصناعي منذ أن مرض فجأة على متن طائرة يوم الخميس. ما أدى إلى هبوطها اضطراريا في أومسك.

وبينما يصر المقربون منه على تعرضه للتسمم إلا أن الأطباء الروس يقولوا إنه لا يوجد دليل على أي سم في جسم المعارض الروسي. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قصد سيبريا لدعم المعارضة فعاد مسممًا.. ماذا حدث للمعارض الأشهر لـ بوتين؟

مستشار الأمن القومي الأمريكي يعلق على حادث تسمم المعارض الروسي أليكسي نافالني

ترشيحاتنا

بـ جنيه واحد.. 3 طرق منزلية لعلاج آلام القدم

جامعة النهضة تقدم منحة مجانية لطالبتين لدراسة الطب والصيدلة.. فيديو

"الصحة العالمية" تكشف الموعد المحتمل للقضاء على فيروس كورونا

تركيا والتنقيب شرق المتوسط.. هل يختبر أردوغان صبر أوروبا؟

العيش وسط الموتى| قبيلة إفريقية تحنط المتوفين وتغتسل بسوائلهم.. صور

رعب في الأهلي قبل قمة الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يحذر من اتباع هذه الخطوات عند الحرق

لمرضى التهاب الكبد.. احرص على تناول هذه الأطعمة خلال اليوم

بـ جنيه واحد.. 3 طرق منزلية لعلاج آلام القدم