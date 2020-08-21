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وزير الري الأسبق: إثيوبيا تريد اتفاقية حول سد النهضة تتلاعب بها مستقبلا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:30 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، إن الدولة المصرية فى مرحلة صعبة من التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي، بسبب الخلافات والتعنت الإثيوبي المستمر.

وأضاف نصر علام، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن إثيوبيا لا تريد اتفاقية إلزامية تلتزم بها قانونا أمام المجتمع الدولى، ولكنها تريد الاتفاق حول أرقام معينة ومبادئ معينة فى قضية سد النهضة، لتغيرها وقت الحاجة مستقبلا.

وأردف وزير الرى الأسبق: "إثيوبيا لا تريد أى بند فى المنازعات قد يلجأ بها إلى التحكيم الدولى ملف سد النهضة، وهذا الأمر مستمر وليس هناك نية فى تغييره من قبل أديس أبابا".

وأشار وزير الرى الأسبق، محمد نصر علام، إلى حالة التقارب بين مصر والسودان فى أزمة سد النهضة، معلقا: "هذا الأمر جيد".
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