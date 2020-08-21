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كاتب صحفي: وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة إيجابية ومبشرة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:49 م
صدى البلد
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عادل نصار

قال أسامة عز الدين الكاتب الصحفي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول تجاوز إخفاقه في ليبيا بإعلان اكتشاف حقل غاز بالبحر الأسود، متابعا أن الكشف الذي أعلن عنه لتحسين وضعه داخليا.


وأضاف عز الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الآن"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الموقف المصري وكلمة خط أحمر للرئيس عبد الفتاح السيسي أردع أردوغان، لافتا إلى أن كل سياسته عدائية وضد الشرعية ولم يجد من يقف أمامه بالقوة.


وتابع أسامة عز الدين، أن ما حدث اليوم درس من الإدارة المصرية القوية التي تتحكم في الموقف بقوة وتركيا تعرف مدى القوة التي تتمتع بها مصر عسكريا، مشيرا إلى أن ما حدث اليوم نقطة إيجابية نتمنى أن تستمر.


وأكد أسامة عز الدين، أن هناك قوى إقليمية تحاول إفشال هذا الاتفاق ومنها قطر، لافتا إلى أن وقف إطلاق النار في ليبيا اليوم خطوة إيجابية ومبشرة.

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