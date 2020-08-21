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ديني

لقاء مسئوليَن بجامعة الأزهر و"العربية" وزيارة لكلية الطب ببيروت

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:27 م
الأزهر
الأزهر
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محمود ضاحي
تواصل البعثة الطبية المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت نشاطها برئاسة الدكتور مجدي سبع، رئيس البعثة، والتي سافرت في إطار جسر المساعدات الجوية إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة بعد تعرضها لحادث انفجار المرفأ في لبنان، والذي خلف مئات الضحايا وآلاف المصابين في إطار توجهات الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث  والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية:إن البعثة الطبية المصرية قامت اليوم بعدة أنشطة تضمنت: لقاء الدكتور عمرو العدوي، رئيس الجامعة العربية ببيروت، وزيارة كلية الطب بجامعة بيروت، ولقاء الدكتورة نجلاء مشعل، عميدة الكلية؛ لبحث آفاق التعاون المستقبلي في مجال الطب، وتبادل الخبرات بين الجانبين: اللبناني والمصري، كما تضمن النشاط لقاءً مع نقيب الصيادلة اللبناني؛ لبحث آفاق التعاون في مجالي: الأدوية، والمستلزمات الطبية.

وأوضح المركز الإعلامي بالجامعة أن ذلك يأتي في إطار رسالة مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وفي إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة، وتقديم المساعدات إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية في ظل الأزمة التي تمر بها حاليًا.

وأعرب الجانب اللبناني عن عميق الشكر والامتنان؛ للجهود المبذولة من الدولة المصرية وأعضاء البعثة الطبية المصرية، والوقوف بجانب لبنان في أوقات المحن والأزمات، كما وجهوا الشكر لمؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً على جهودهم في سبيل تضميد  الجراح، وتخفيف الآلام عن مصابي حادث انفجار مرفأ لبنان، الذي وقع في 4 أغسطس من الشهر الجاري.

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