ترامب يحذر من قوة عظمى تتحكم في أمريكا لو فاز بايدن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين ستملك الولايات المتحدة، إذا فاز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقرر لها في الثالث من نوفمبر.





وانتقد ترامب في كلمة أمام مجلس السياسة الوطنية خطاب منافسه بايدن، وتجاهله ذكر عدد من القضايا بما في ذلك الصين.





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وأضاف ترامب في كلمته أن الوقت قد حان لرفض غضب وكراهية الحزب الديمقراطي قائلا إن الحزب يسعى لهدم الولايات المتحدة.





وتابع ترامب: "الجزء الملفت في خطاب الليلة الماضية ما لم يتحدث عنه جو بايدن. لم يتحدث عن تطبيق القانون. لم يتحدث عن توفير الأمان للمدن التي يديرها الديمقراطيون والتي خرجت عن السيطرة تمامًا".



