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منوعات

شاهد .. لحظة عثور الشرطة البريطانية على كوكايين بـ 5 ملايين جنيه استرليني في مكان خفي بشاحنة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:53 م
صدى البلد
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احمد شريف

نشرت الشرطة البريطانية، لقطات فيديو، للحظة العثور على كمية من الكوكايين، بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني، تحمل علامة جوتشي الشهيرة، في مقصورة مخفية في الجزء الخلفي من شاحنة صاحب البضاعة.


ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سجن نبيل شودري ، 31 عامًا ، لمدة 7 سنوات ونصف، في محكمة شيفيلد كراون، في وقت سابق اليوم؛ بعد أن أقر سابقًا بالذنب في التآمر لتوريد مخدرات من الدرجة الأولى بين يوليو 2018 ويوليو 2019 وحيازة ممتلكات إجرامية.


 وقالت الشرطة إنه ألقي القبض عليه في محطة بنزين في دونكاستر في 20 يوليو من العام الماضي، بعد أن عثرت الشرطة على 45 كتلة كوكايين عليها شعار جوتشي.


وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اكتشاف البضاعة  التي يبلغ وزنها 1 كجم للكيس، بقيمة إجمالية تقديرية تقدر بـ 5.7 مليون جنيه إسترليني، خلف الألواح المصممة لهذا الغرض، والمثبتة في الجزء الخلفي من الشاحنة.


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