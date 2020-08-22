إشبيلية والدوري الأوروبي.. قصة عشق لا تنتهي

توج نادي إشبيلية الإسباني بلقب بطولة الدوري الأوروبي، وذلك للمرة السادسة في تاريخه؛ وذلك بعد فوزه على نظيره نادي إنتر الإيطالي بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية.





إنتر كان قد افتتح التسجيل عن طريق روميلو لوكاكو في الدقيقة الخامسة من ضربة جزاء، لكن الهولندي دي يونج عادل النتيجة سريعًا للفريق الأندلسي في الدقيقة الثانية عشر.





وفي الدقيقة 33 أضاف دي يونج الهدف الثاني له ولإشبيلية، قبل أن يعادل جودين النتيجة لإنتر في الدقيقة 35.





وفي الدقيقة 75 أهدى لوكاكو البطولة لإشبيلية؛ بهدف في مرمى فريقه، ليتوج الفريق الإسباني بلقب البطولة للمرة السادسة.





تتويج إشبيلية جاء ليؤكد سيطرته على بطولة الدوري الأوروبي، ويعزز موقعه في قائمة أكثر الأندية المتوجة بالبطولة برصيد 6 بطولات متفوقًا على أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد وليفربول وإنتر ويوفنتوس والذين يملكون في جعبتهم فقط 3 بطولات، يكفي أن نقول أيضًا بأنه وصل للنهائي 6 مرات وتوج بالبطولة في جميعهم.





أولى بطولات إشبيلية في تلك المسابقة كانت عام 2006 وتوج بها على حساب مدلزبرة برباعية نظيفة، ليعود في العام الذي يليه ويحافظ على لقبه على حساب مواطنه إسبانيول بضربات الترجيح.





إشبيلية غاب عن منصة التتويج لبطولته المفضلة لمدة 7 أعوام قبل ذلك، قبل أن يعود ليتوج باللقب 3 مرات متتالية أعوام 2014-2015-2016.



