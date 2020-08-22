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رياضة

إشبيلية بطل اليوروباليج.. سيطرة إسبانية على القارة العجوز في القرن الجديد

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:56 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
حقق إشبيلية الاسباني انتصار هو الأغلى للأندية الإسبانية هذا الموسم بعد تتويجه بلقب اليوروباليج بفوز ثمين على انتر ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أدارها مدرب إشبيلية لوبيتيحي بكفاءة واقتدار اعتمد خلالها على قدرات نجومه وسام بن يدر ويوسف النصيري والحارس ياسين بونو.
ومع مرور ٢٠ عام بالتمام والكمال من بداية القرن الجديد سنجد أن هناك انتفاضة مدوية للكرة الإسبانية على الساحة الأوروبية، حيث بدأت أندية اسبانيا الريال والبارسا واتليتكو مدريد واشبيلية وفالنسيا في سحب البساط تمامًا من أندية إيطاليا وأبرزها قطبي ميلانو ميلان وانتر بجانب يوفنتوس.
وحصلت أندية اسبانيا على ١٠ ألقاب لدوري أبطال أوروبا من حصيلة ٢٠ لقب، حيث كان للمرينجي نصيب الأسد في الفوز ب ٦ ألقاب من دوري الأبطال في القرن الجديد بدأت عام ٢٠٠٠ بعد الفوز على فالنسيا بثلاثية نظيفة ثم عام ٢٠٠٢ بالفوز على بايرن ليفركوزن بهدفين مقابل هدف، وتحت قيادة الإيطالي المخضرم انشلوتي ومع رفاق الدون رونالدو حقق الريال اللقب عام ٢٠١٤ ثم اكتسح أوروبا لثلاث سنوات متتالية مع زيدان أعوام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨.
يأتي برشلونة في المركز الثاني خلف غريمه ريال مدريد برصيد أربع ألقاب لدوري أبطال أوروبا كانت في أعوام ٢٠٠٦ على حساب ارسنال بهدفين مقابل هدف ثم بدأ عصر ليونيل ميسي الذي حقق خلاله ثلاث القاب أعوام ٢٠٠٩ على حساب مانشستر يونايتد و ٢٠١١ على حساب المان يونايتد بالتخصص ثم عام ٢٠١٥ بالفوز على يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وفى الدوري الأوروبي اكتسح إشبيلية البطولة وحقق اللقب ٦ مرات بدأت عام ٢٠٠٦ على حساب ميدلسبرة الانجليزي برباعية نظيفة وعام ٢٠٠٧ على حساب مواطنه اسبانيول بركلات الترجيح وعام ٢٠١٤ على حساب بنفيكا البرتغالي بركلات الترجيح وعام ٢٠١٥ بعبور عقبة دينيرو الأوكراني بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين وعام ٢٠١٦ على حساب ليفربول الإنجليزي بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وحقق مواطنه اتليتكو مدريد اللقب الأوروبي ثلاث مرات في القرن الجديد بدأت عام ٢٠١٠ على حساب فولهام بالفوز بهدفين مقابل هدف ثم مع الارجنتيني دييجو سيميوني عام ٢٠١٢ على حساب اتلكتوا بلباو بثلاثية نظيفة وعام ٢٠١٨ على حساب مرسيليا الفرنسي بثلاثية نظيفة.
كما حقق فالنسيا اللقب عام ٢٠٠٤ على حساب مارسيليا الفرنسي بالفوز بهدفين دون رد.
ليصبح المجموع ١٠ ألقاب للأندية الإسبانية في دوري أبطال أوروبا ومثلهم ١٠ ألقاب للدوري الاوروبي بجانب الفوز بلقب يورو أوروبا مرتين اعوام ٢٠٠٨ و ٢٠١٢ والتتويج بكأس العالم نسخة ٢٠١٠ في جنوب أفريقيا لتعيش أوروبا في عصر الماتادور الاسباني.
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