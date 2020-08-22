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فن

اعلم قدر نفسك... أحمد فلوكس يبعث رسالة عبر انستجرام

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:49 ص
احمد فلوكس
احمد فلوكس
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ميرنا محمود
شارك الفنان أحمد فلوكس متابعيه بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق أحمد فلوكس قائلا: لن يوقفك احد .... فقط اعلم قدر نفسك ...و ان كنت علي حق .. توكل علي الله ...

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يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات، وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم "الممر" مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.
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