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أخبار العالم

ضاحي خلفان: اليوم اليمن كالعراق تحت الهيمنة الإيرانية

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:42 ص
ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
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ميرنا محمود
نشر ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .

وكتب ضاحى خلفان  قائلا: عليكم التصدي للمشروع الايراني الذي يستهدف العرب..من منكم كان يظن ان اليمن ستكون محكومة من ايران قبل اعوام عدة ..اليوم اليمن كالعراق تحت الهيمنة الايرانية

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وتوصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".

ووصف البيان الاتفاق بأنه "اختراق دبلوماسي تاريخي"، وأكد أنه سيسهم في "تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو دليل على نجاح الدبلوماسية الجريئة ورؤية القادة الثلاثة وشجاعة كل من الإمارات وإسرائيل في عزمهما على رسم مسار جديد سيتيح تحرير الإمكانات العظيمة في المنطقة
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