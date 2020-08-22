الأمم المتحدة: نطالب الأطراف الليبية باحترام مؤتمر برلين لإنهاء الأزمة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أطراف النزاع في ليبيا للانخراط بشكل بناء في عملية سياسية شاملة تستند إلى نتائج مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم 2510.





وأضاف جوتيريش في بيان إنه "يأمل أن تحترم القوات المسلحة لكلا الجانبين دعوات وقف إطلاق النار فورا وأن تتم مراجعة تنفيذها على الفور من قبل اللجنة العسكرية المشتركة بمساعدة الأمم المتحدة".





وفي وقت سابق اليوم، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، تعليمات لجميع القوات العسكرية التابعة له بالوقف الفوري لجميع العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية.





كما أكد المجلس دعوته إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، خلال شهر مارس/آذار المقبل، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين.



