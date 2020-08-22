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مرأة

باللون الأحمر.. شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

السبت 22/أغسطس/2020 - 08:34 ص
شقيقة هنا الزاهد
شقيقة هنا الزاهد
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هاجر هانئ
حرصت نور شقيقة الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها على موقع إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت شقيقة هنا الزاهد فى الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، وارتدت تي شيرت ذا أكمام مكشوفة باللون الأحمر ولا يحمل أى نقوشات ونسقت معه بنطلونا باللون الأحمر، ولكنه اتسم بالخطوط ذات اللون الأزرق.

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ولم تتكلف شقيقة هنا الزاهد فى ارتداء الإكسسوارات ولكنها اكتفت بأقراط متوسطة الحجم، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هنا الزاهد على خصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي اعتمدت على الألوان الهادئة مما أبرز جمالها.

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