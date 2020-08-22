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تعليم

بدء توافد الطلاب على لجان الدور الثاني للثانوية العامة استعدادا لامتحان اللغة العربية

السبت 22/أغسطس/2020 - 08:34 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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ياسمين بدوي

توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات منذ الثامنة صباحًا، وبدأوا في تنفيذ إجراءات التفتيش والتعقيم، قبل بدء امتحان الدور الثاني اللغة العربية. 


والتزم الطلاب بالوقوف في طابور الكشف الحراري والتعقيم والتفتيش.



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جدير بالذكر أنه ينطلق اليوم ماراثون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020.


ويؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.



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ومن المقرر أن يستمر زمن الامتحان لمدة 3 ساعات، تبدأ من العاشرة صباحًا، وتستمر حتى تمام الواحدة ظهرًا. 


ويصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 إلي (110900) طالب/طالبة، ويبلغ عدد لجان السير (351) لجنة على مستوى الجمهوري.

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