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أخبار العالم

الإمارات تنفي توقيع اتفاق أمن داخلي مع إسرائيل.. تفاصيل

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:01 ص
الإمارات تنفي توقيع
الإمارات تنفي توقيع اتفاق أمن داخلي مع إسرائيل
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سمر صالح
أكد مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، "سالم محمد الزعابي"، أن ما نشر في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية من أن الإمارات وإسرائيل وقعتا مذكرة تعاون في مجال الأمن الداخلي في إطار اتفاق السلام بين البلدين، غير صحيح.

وقال "الزعابي" إن الهدف الأساسي هو إقامة علاقات اقتصادية وعلمية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصحة والتعليم، وأن هذه المعاهدة ليست في إطار البحث عن اتفاقيات أمنية.

وكانت تقارير تداولتها بعض وسائل الإعلام أشارت إلى فتح اتصالات على المستوى الوزاري بين الدولتين لتوقيع اتفاق أمني قريبا بينهما.

ودعا "الزعابي" إلى توخي الدقة والموضوعية واستقصاء الحقائق من مصادر موثوقة، مؤكدا أن هذه التقارير عارية عن الصحة جملةً وتفصيلًا.
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