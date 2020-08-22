مجرد مرحلة.. محمد جاد يوجه رسالة هامة لطلاب الثانوية مع بداية التنسيق

قال الإعلامي محمد جاد، إن اليوم بداية تسجيل التنسيق للمرحلة الأولى من طلاب الثانوية العامة، والتي تضم اكثر من 149 الف طالب وطالبة، والتي ستنتهي يوم 26 أغسطس الموافق يوم الأربعاء المقبل.





وتابع محمد جاد، في برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الصحفى أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن مرحلة الثانوية من المراحل المهمة التي تعني الكثير للأسرة المصرية "بيكونوا شايلين الهم طول السنة".





وأوضح أن هناك جملة دائما هي المنبه الأول والأخير في ذهن الطلاب في مرحلة الثانوية العامة وهي "أكون أو لا أكون"، وهي تكون من الخوف من النتيجة والمستقبل وبأي كلية سيتم الالتحاق لتحديد مستقبله.





وأضاف أنه في المرحلة التي تلي الثانوية العامة تختلف مسؤولية الطالب، ويكون هناك حالة من النضج والاعتماد على النفس بشكل اكبر، وان الثانوية العامة مجرد مرحلة تمهيدية للحياة العملية والمستقبل.



